國防部：堅決阻擊日本軍國主義幽靈復活

中評社北京12月15日電／中國國防部新聞發言人蔣斌15日在答記者問時表示，中國人民、中國軍隊絕不允許歷史悲劇重演，將同地區各國人民一道，堅決阻擊軍國主義幽靈復活，共同守護來之不易的和平。



有記者問，據報導，在中國第十二個南京大屠殺死難者國家公祭日，全國各地廣泛開展悼念活動。請問發言人有何評論？



蔣斌說，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是南京大屠殺慘案發生88周年。1937年12月13日，侵華日軍野蠻侵入南京，殘害殺戮我30萬同胞，犯下慘絕人寰的罪行，在人類文明史上留下最為黑暗的一頁。罪行不容否認，正義不容褻瀆。日方應深刻反省對包括中國在內的亞洲國家人民犯下的纍纍罪行，停止一切歪曲美化侵略歷史的錯誤行徑。



蔣斌表示，在國家公祭日，我們以國之名悼念死難同胞、緬懷革命先烈，宣示了牢記歷史、不忘過去、珍愛和平、開創未來的堅定立場。中國人民、中國軍隊絕不允許歷史悲劇重演，將同地區各國人民一道，堅決阻擊軍國主義幽靈復活，共同守護來之不易的和平。



另有記者問，據報導，關於中國航母編隊艦載機飛行訓練，近期日方改口稱事先得到了中方通報的信息，但因缺乏訓練時間、區域等具體內容，未能獲取足夠的避險信息。請問發言人有何評論？



“此次事件事實清楚、證據確鑿，容不得日方狡辯抵賴。”蔣斌說，“實際情況是，12月6日，遼寧艦航母編隊組織101艦通報中方將組織艦載機飛行訓練，日方116艦確認收到；其後，中方101艦再次通報艦載機飛行訓練預計15時開始，持續時間約6小時，主要在航母以南區域，日方116艦再次確認收到。在此情況下，日方仍派飛機多次衝闖中方訓練海空域進行滋擾，危及飛行安全的一切責任理應由日方承擔。”



“日方一再欺騙本國民眾、誤導國際社會，把中方正常的軍事訓練炒作成所謂‘安全威脅’，把自己從挑釁者包裝成受害者，不禁讓人懷疑其是不是想為高市首相涉台錯誤言論造成的嚴重後果轉移視線？是不是想為其突破戰後體制、謀求軍事鬆綁、復活軍國主義幽靈製造借口？我們強烈敦促日方正視當前中日關係困難的癥結，切實反思糾錯，任何避實就虛、偷梁換柱、倒打一耙的卑劣行徑和政治操弄都不可能得逞。”蔣斌表示。