中評社二十周年慶　兩岸各界同致賀

中共中央台辦主任宋濤致賀信（中評社圖片） 中評社香港12月17日電（中評社報導組）中國評論通訊社（中評社）12月16日在香港舉行成立二十周年慶典活動，大陸相關部門負責人及台灣各主要政黨領袖、政要等兩岸各界紛紛發來賀信或題詞，高度肯定中評社溝通兩岸的橋樑作用，期盼中評社為推動兩岸關係和平發展作出更大貢獻。



大陸方面有中共中央台灣工作辦公室主任宋濤、中華全國新聞工作者協會、北京市人民政府台灣事務辦公室主任霍光峰、北京聯合大學台灣研究院等；台灣方面有中國國民黨前主席吳伯雄、中國國民黨前主席馬英九、中國國民黨主席鄭麗文、“立法院院長”韓國瑜、台灣海基會董事長吳豐山、台灣民眾黨創黨主席柯文哲、台灣民眾黨主席黃國昌、民進黨前主席許信良、新黨主席吳成典等。



中共中央台辦主任宋濤在賀信中說，中評社秉持民族大義，善盡媒體責任，積極溝通兩岸，倡導台海和平，廿載耕耘、譽望所歸。希望中評社繼往開來、再接再厲，為促進兩岸相互瞭解和同胞心靈契合、推動兩岸關係和平發展作出更大貢獻。



中華全國新聞工作者協會在賀信中表示，作為立足香港、深耕兩岸、胸懷祖國、面向世界的有影響力的新聞機構，中國評論通訊社秉持客觀、理性、專業的新聞理念，積極宣介香港融入和服務國家發展大局的新氣象新面貌，及時傳遞海峽兩岸同胞增進理解、深化融合的共同心聲，深入講好中國故事，搭建起溝通內地與香港、大陸與台灣、中國與世界的重要橋梁，為增進國際社會對中國的認知、促進愛國愛港力量的團結、推動“一國兩制”行穩致遠作出積極貢獻。



北京市人民政府台灣事務辦公室主任霍光峰在賀信中表示，中評社始終注重同情心、同理心、同道心三合為一的新聞情感實踐；以“不做之一，但求唯一”的使命擔當，與逆流角力，與時代同行；深入報導兩岸關係動態，廣泛傳遞兩岸社會主流聲音，持續為讀者提供精而強、廣而厚的精神食糧，成兩岸民眾的心靈“連心橋”和情感“黏合劑”。



北京聯合大學台灣研究院在賀信中表示，中評社成立以來，秉持“兩岸共同媒體”和“智庫媒體”的特色定位，始終不忘扮演海峽兩岸溝通橋梁的初心，積極促進兩岸擴大交流、增進瞭解、深化互信，致力於推動兩岸關係和平發展、融合發展和祖國統一大業，取得了眾所公認的斐然成就，成為兩岸關係領域具有廣泛而深遠影響力的重量級新聞媒體，在海峽兩岸暨港澳地區及全球均享有盛譽。

