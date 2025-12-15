今年前11個月訪港客累計約4500萬人次

中評社香港12月15日電／香港旅發局今天公布，11月初步訪港旅客數字為約420萬人次，較去年同期上升17%。累積計算，今年1至11月共錄得約4500萬訪港旅客人次，按年增加12%，已超越2024年全年訪港旅客量的總數。



香港電台報導，根據旅發局的數字，首11月訪港中國內地旅客佔約3450萬人次，按年多11%。非中國內地旅客錄得約1000萬人次，按年增加 16%，其中短途及長途市場均錄得接近兩成增長。