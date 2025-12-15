中國駐英國使館：強烈譴責英方干預香港司法

中評社北京12月15日電／據中國駐英國大使館：12月15日，英國外交發展大臣庫珀發表聲明，公然對黎智英案定罪裁決說三道四，詆毀抹黑香港國安法，這是對中國內政的粗暴干涉，對法治精神的公然踐踏，嚴重違反國際關係基本準則。我們對英方的無理做法表示堅決反對、予以強烈譴責。



黎智英案庭審揭露的大量事實已經充分證明，黎是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是外部反華勢力的馬前卒，是“修例風波”的幕後推手。其公然乞求外國對中國和香港特區實施制裁、叫囂“為美國而戰”，與“港獨”“黑暴”組織和境外勢力勾連，濫用輿論工具煽動仇恨、激化對抗，鼓動支持暴亂活動，妄圖搞亂香港，遂行“顔色革命”企圖，罪行累累，罪證確鑿。黎智英絕不像英方聲稱的那樣只是以“和平方式”行使言論自由權利，其行為已經嚴重衝擊“一國兩制”原則底線，嚴重危害國家安全，嚴重損害香港繁榮穩定和市民福祉。此等嚴重犯罪，理應受到法律嚴懲。



維護國家主權、安全、發展利益是“一國兩制”方針的最高原則。香港國安法是維護國家安全的必要之舉。香港是法治社會，有法必依、違法必究。香港特區嚴格依法處理黎智英案，捍衛法治權威與尊嚴，履行維護國家安全憲制責任，得到廣泛認同和支持。黎智英案審理過程公開透明，程序公平公正，不容置喙，無可指摘。



香港早已回歸中國，英國對香港的殖民統治早已結束。香港事務純屬中國內政。英方沒有權利、沒有資格對香港事務指手畫腳、橫加干涉。英方試圖干預香港司法，只會更加暴露其搞亂香港的禍心，只會激起香港社會的同仇敵愾，只會以失敗告終。



我們強烈敦促英方立即停止干預香港司法，停止干涉中國內政，停止包庇反中亂港分子，不要在錯誤的道路上越走越遠。