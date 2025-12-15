東京大熊貓明年1月歸還中國

中評社香港12月15日電／共同社報導，日本東京都15日宣佈，上野動物園（東京都台東區）的龍鳳胎大熊貓“曉曉”（雄性）和“蕾蕾”（雌性）將於明年1月下旬歸還中國。歸還後，日本將時隔約50年陷入飼養大熊貓數量為零的狀況。這對龍鳳胎的父母是以繁育研究為目的租借的，因此“曉曉”和“蕾蕾”的所有權屬於中國，歸還期限為明年2月，已經臨近。東京都表示，最後參觀日是1月25日。



今年6月，和歌山縣白濱町娛樂設施“冒險世界”的4只大熊貓歸還中國後，日本飼養的大熊貓只剩上野動物園的這對龍鳳胎。首相高市早苗關於“台灣有事”的發言令日中關係惡化，新的熊貓租借無望實現。大熊貓這一深受民眾喜愛的日中“友好象徵”的身影將在日本消失。



日本飼養熊貓始於1972年。為紀念日中邦交正常化，“蘭蘭”（雌性）和“康康”（雄性）來到上野動物園。人們為了爭相一睹熊貓風采排起長隊，掀起熱潮。之後，“冒險世界”於1994年、王子動物園（神戶市）於2000年分別迎來了租借的熊貓。



在上野動物園，1992年來到日本的雄性大熊貓“陵陵”在2008年死亡，導致熊貓展示中斷多年。東日本大地震前夕的2011年2月，該園迎來了“力力”（雄性）和“真真”（雌性）。



“力力”和“真真”夫婦2017年誕下“香香”（雌性），2021年誕下龍鳳胎“曉曉”和“蕾蕾”。“香香”於2023年返回中國，“力力”和“真真”也於2024年回國。



在王子動物園，大熊貓“旦旦”於2024年死亡。