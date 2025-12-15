歐盟外長：動用俄凍結資產援烏磋商愈發困難

中評社北京12月15日電／歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯15日對媒體表示，歐盟本周圍繞對烏克蘭援助融資安排的討論進入關鍵階段，但關於動用俄羅斯被凍結資產來支持烏克蘭的相關磋商將“愈發困難”。



新華社報導，今年最後一次歐盟峰會將於本月18日至19日在比利時布魯塞爾舉行，成員國領導人將重點討論對烏克蘭援助等議題。卡拉斯表示，“本周峰會在就如何對烏融資作出決定之前，我們不會離開會場”。



卡拉斯說，歐盟當前就對烏融資正在討論多種選項，其中“最可信的選項”是“賠償貸款”方案，即以俄羅斯被凍結資產為抵押向烏提供融資。她說，這一設計意味著資金並不直接來自歐盟納稅人，並可通過“合格多數表決制”推進落地。



卡拉斯同時指出，比利時掌握的相關被凍結資產規模較大，因此比利時在該議題上的參與“十分重要”。在10月舉行的上一次峰會上，歐盟領導人因比利時提出反對意見未能就“賠償貸款”方案達成協議。



烏克蘭危機2022年2月全面升級後，西方國家凍結俄羅斯約3000億美元海外資產。其中，歐盟凍結俄羅斯央行價值約2100億歐元的資產。歐盟境內約90%被凍結俄資產由總部設在布魯塞爾的歐洲清算銀行控制。歐盟日前已宣佈“無限期凍結”俄羅斯在歐盟境內資產，並計劃在18日至19日舉行的歐盟峰會上敲定具體方案。