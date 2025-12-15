約旦國王阿卜杜拉二世會見王毅

中評社北京12月15日電／12月15日，約旦國王阿卜杜拉二世在安曼會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。



新華社報導，阿卜杜拉二世表示，我自青年時代起多次訪華，對中國充滿感情，十分珍視同習近平主席的深厚情誼。約旦高度重視發展對華關係，期待同中方進一步密切高層交往，促進務實合作，加強在國際地區事務中的溝通協調，攜手應對當前變亂動蕩的國際局勢尤其是中東亂局。約方積極支持明年在華舉辦第二屆中國－阿拉伯國家峰會，願全力做好籌備工作，推動峰會成為深化阿中強有力關係新的契機。



王毅表示，在兩國元首戰略引領下，雙邊關係保持健康穩定發展。今年是中約建立戰略伙伴關係10周年。中方願同約方加強溝通協作，落實兩國元首重要共識，規劃發展好中約戰略伙伴關係的下一個十年。歡迎國王陛下來華出席第二屆中阿峰會，共同推動中阿合作再上新的台階。在國王陛下領導下，約旦作為地區穩定因素，在促進地區和平方面堅持原則、主持公道，發揮著獨特和積極作用。中國是一個負責任大國，一貫堅持大小國家一律平等，堅持不干涉別國內政，支持各國走符合本國國情發展道路，從不做強加於人的事情。中國將始終站在全球南方一邊，站在中小國家一邊，堅定維護廣大發展中國家共同利益，願繼續做約旦在發展振興進程中最可信賴的戰略伙伴。



雙方還就中東地區形勢深入交換了意見。