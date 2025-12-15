王毅同約旦副首相兼外交大臣薩法迪會談

中評社北京12月15日電／12月15日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在安曼同約旦副首相兼外交大臣薩法迪舉行會談。



新華社報導，王毅說，今年是中約戰略伙伴關係建立10周年。在習近平主席和阿卜杜拉二世國王戰略引領下，中約關係健康穩定發展，各領域合作成果豐碩，戰略伙伴關係內涵不斷豐富。中方支持約旦維護國家主權、領土完整和民族尊嚴，支持約旦在地區和國際事務中發揮獨特重要作用，支持約旦走出一條國富民強的振興之路。中方將是約旦可信賴、可依靠的好朋友、好伙伴。新形勢下，雙方要共同落實兩國元首重要共識，推動中約關係邁上新的台階。



王毅表示，中方願同約方密切高層往來，加強兩國外交部門聯繫，共同規劃各領域交流合作。歡迎約方領導人出席將於2026年在華召開的第二屆中國－阿拉伯國家峰會。中約務實合作進展順暢，中方願繼續為約旦經濟社會發展提供力所能及支持，進口更多約旦優質商品，鼓勵中國企業赴約旦投資興業。雙方還可探討光伏、科技、人工智能等新興領域合作，深化文化、旅遊、教育、民航等人文交流，增進民心相通。



王毅指出，當前中東局勢複雜嚴峻，各種矛盾交織疊加，是加劇衝突對抗，還是轉向和平談判，考驗各方的抉擇和擔當。實現地區和平穩定符合地區各國利益，也是人民切身所盼。約旦是中東地區的穩定因素，在巴勒斯坦等熱點問題上發揮著積極、建設性作用，中方願同約方加強溝通協調，共同維護地區的和平穩定與發展。



薩法迪表示，約方始終視中國為偉大朋友和戰略伙伴，高度讚賞中國作為大國在國際和地區事務中發揮著日益重要作用。約方堅定恪守一個中國原則，這是絕不會改變的莊重政治承諾。約方高度重視發展對華關係，願同中方加強高層及各級別往來，制定雙邊合作路線圖，大力促進經貿合作，拓展綠色能源、科技創新等新興領域合作，達成更多實質性成果，推動兩國戰略伙伴關係持續深入發展。當前加沙地區局勢動蕩不安，約方高度讚賞中方在巴勒斯坦問題上主持公道，在國際社會發出正義聲音，期待同中方繼續溝通協作，為推動巴勒斯坦問題全面持久解決、實現地區和平穩定作出更大努力。