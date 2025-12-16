兩岸產業鏈供應鏈對接會　深化合作促共贏

兩岸企業產業鏈供應鏈對接活動現場（中評社 許思悅攝） 中評社南京12月16日電（實習記者 許思悅）12月15日下午，兩岸企業產業鏈供應鏈對接活動在南京市舉辦。對接會通過重點項目路演、對接商洽等環節，為電子信息、智能製造、新材料新能源等產業領域企業搭建投融資和項目對接平台，吸引業者踴躍參與。中共江蘇省委常委胡廣傑、台灣工商建研會理事長雷宏毅出席活動並致辭。



胡廣傑在致辭中指出，在經濟全球化時代，堅持產業鏈供應鏈開放合作是實現共同發展的客觀規律，實踐充分證明，無論是國家、地區還是企業，都需要通過分工協作實現優勢互補。胡廣傑表示，當前，全球面臨地緣衝突、關稅壁壘、單邊主義、保護主義等挑戰，同時科技革命也催生新產業業態，世界經濟數字化、綠色化和智能化的浪潮加快推進，為產業鏈深度融合積蓄力量。



他強調，兩岸是休戚與共的命運共同體，在產業、技術、資金、市場、人才等方面具有互補優勢，理應深化合作、攜手共進。胡廣傑特別指出，江蘇作為台商投資重要集聚區，蘇台貿易額占兩岸貿易總量近五分之一，形成“你中有我、我中有你”的融合格局。未來將圍繞國家“十五五”規劃要求，重點推進三方面工作：一是構建現代化產業體系，搭建兩岸企業協同發展平台；二是促進科技創新深度融合，支持組建產學研聯合體；三是拓展高水平對外開放，助力兩岸企業共建海外營銷網絡。



雷宏毅在致辭中指出，“十五五”規劃將為台商帶來科技創新、產業升級與內需市場等方面的重大機遇。他呼籲台商積極融入新發展格局，尤其應把握新興產業、數字經濟與綠色貿易等領域的發展機遇。雷宏毅強調，江蘇省作為製造業強省，經濟發展強勁，產業科技創新能力突出，一直是台商投資首選地。蘇台兩地文化、血緣與經貿淵源深厚，台商應加強與當地企業合作，對接產業鏈，善用科技人才，共享大陸發展紅利。雷宏毅表示，工商建研會長期致力於推動兩岸經貿交流，與江蘇保持密切合作，未來願繼續深化雙方在智能製造、高新技術等產業的對接，促進兩岸經貿合作發展。