青年學者談台海局勢：高風險、強管控

澳門科技大學兩岸關係研究中心助理主任周琳（圖片由主辦方提供） 中評社北京12月16日電／12月14日，由華中師範大學台港澳與東亞研究中心主辦，湖州市台灣研究中心協辦的“對台總體方略研究”青年學者論壇第一次會議在浙江湖州南潯開沅書院舉行。與會青年學者就2025年台海局勢各抒己見，碰撞出許多思想火花。



澳門科技大學兩岸關係研究中心助理主任周琳認為，2025年台海局勢繼續處於高敏感、高風險與不確定狀態，但大陸堅持融合發展與和平發展既定政策，出台打擊“台獨”分裂活動組合拳，堅決反制美日等外部勢力介入，繼續牢牢把握兩岸關係主導權。大陸對兩岸高風險的強力管控，推動台海局勢出現了有利於維護台海和平的積極變化。



周琳強調，2026年台海局勢依然複雜嚴峻。從影響台海局勢的最大變量看，中美兩國在經貿、科技、軍事以及地緣政治上的競爭與摩擦的基本態勢沒有發生改變，雙方在高層互動、危機管理機制等方面並不穩定，這使台海議題既可能成為摩擦的“溢出”點，也可能被當作談判籌碼。台海風險的關鍵在於“信號傳遞與誤判控制”——雙方均有用低強度工具試探對方的動機，這就需要更強的軍事與外交溝通機制來避免局部事件升級為系統性衝突。2026年美對華戰略、制裁與產業鏈重構等議題將如何影響中美在台海問題上的戰術與戰略選擇值得關注。創造條件建立更穩健的中美危機溝通與軍事互信機制，盡量將台海議題從“零和對抗”回歸到可管控的外交議程值得認真考慮。



海南大學馬克思主義學院副教授彭興智認為，2025年是兩岸經貿關係在複雜國際環境下持續深化調整的關鍵一年。在全球經濟格局深度調整與科技產業變革加速的複雜背景下，兩岸經貿關係展現出顯著的制度韌性與戰略價值，呈現出穩中有進、融合深化的總體態勢。2025年《政府工作報告》首次將“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策”寫入政府工作報告，標誌著對台工作從宏觀指引向操作層面的關鍵轉變。兩岸經貿關係的前景將是一場“政治拉力”與“經濟引力”的持續博弈。短期內，政治摩擦與科技領域的局部“脫鈎”難以避免，合作氛圍將受到抑制。但從長期來看，兩岸經濟互補共生的基本格局沒有改變，融合發展的大趨勢不可逆轉。

