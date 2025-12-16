中評現場：兩岸企業共聚南京　雙鏈對接

兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄、大陸方面理事長郭金龍共同走訪多家企業展台（中評社 許思悅攝） 中評社南京12月16日電（實習記者 許思悅）12月15日下午，兩岸企業產業鏈供應鏈對接會在南京舉行，來自電子信息、智能製造、新材料新能源等領域的數十家企業在展區交流展示，現場氣氛熱烈。



兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄、大陸方面理事長郭金龍共同走訪了多家企業展台，與參展代表深入交流。在中國聯通展位前，靈活的機器狗演示了一系列應用場景，兩位理事長詳細詢問了技術細節。此後，他們逐一走訪展台，時而俯身察看產品，時而與企業代表握手交談，仔細詢問技術研發、市場對接與供應鏈協作情況。不少台商主動上前介紹企業發展現狀，兩位理事長認真聆聽、點頭回應，並鼓勵企業把握兩岸融合發展機遇。



在對接會現場，恒馳環保設備（南京）有限公司副總經理蕭凱嘉告訴記者，他的企業扎根大陸已逾二十年。談到此次對接會的“雙鏈”主題，蕭凱嘉認為，這為台企突破瓶頸提供了關鍵路徑。他指出，台企在芯片、半導體等領域擁有長期的技術沉澱和品牌優勢，而大陸則具備龐大的市場需求，兩者結合，完全可以實現1＋1大於2的效果。



在永祺車業股份有限公司的展位上，陳列著多款該公司自主製造的自行車實物樣品。公司代表告訴記者，這是他第一次來到兩岸企業產業鏈供應鏈對接會，永祺車業過去長期為國際知名品牌代工自行車。然而，國際貿易環境的變化讓公司下定決心轉型。“從去年6月開始，我們正式創立自主品牌，主攻大陸內銷市場”，他表示，做自己的品牌，沒有流量和曝光度很難起步，而這樣的對接會正是他們需要的平台，能在行業內增加曝光，尋求潛在的產業鏈合作。雖然轉型挑戰巨大，但他對大陸市場的潛力充滿信心，也感受到當地政府對台企品牌活動的支持。