大陸青年學者探討2025年國民黨之變

福建社科院現代台灣研究所助理研究員王藝樺（圖片由主辦方提供） 中評社北京12月16日電／12月14日，由華中師範大學台港澳與東亞研究中心主辦，湖州市台灣研究中心協辦的“對台總體方略研究”青年學者論壇第一次會議在浙江湖州南潯開沅書院舉行。與會青年學者聚焦2025年的國民黨之變，深入分析國民黨面臨的機遇與挑戰。



福建社科院現代台灣研究所助理研究員王藝樺認為，2025年對中國國民黨而言，是路線重塑與組織再造的關鍵轉折點。鄭麗文出任國民黨中央主席後進一步強化國民黨的兩岸論述，將“九二共識”“反對‘台獨’”“和平發展”設定為核心框架，兩岸政治定位十分鮮明。鄭麗文的當選與兩岸政策論述的強化，與賴清德當局的“反中抗中”操作密切相關，“戰爭恐懼”與“深藍回潮”，共同提供了國民黨兩岸政策調整的短期窗口和關鍵社會空間，使國民黨在兩岸議題上重新獲得了結構性優勢。



王藝樺強調，選舉仍是鄭麗文重中之重的任務，國民黨2026年地方選舉得票能否突破38%，將會對2028年地區領導人選舉產生重大影響。從目前情況看，大罷免潮雖使深藍基層動員率上升，但投票結構高度老化，未能轉化為年輕選民的政黨認同。議題紅利與選票轉換之間的10個百分點落差，關鍵在於世代結構：中老年選民以“文化”“歷史”為認同核心；年輕選民則以改革、“安全”和治理為首要考量。



北京科技大學馬克思主義學院講師溫天鵬認為，鄭麗文當選新一任黨主席，深刻反映了藍營基層對“求新求變、世代交替”的強烈渴望。面對當前嚴峻的台海局勢與兩岸關係，鄭麗文試圖帶領國民黨努力凝聚最新的台灣主流民意，使和平與共榮成為台灣的最大公約數，這一立場基本反映了目前國民黨內大多數支持兩岸和平發展的聲音。但鄭麗文也面臨著嚴峻挑戰，主要是國民黨的黨意如何與台灣社會主流民意高度貼合而不是存在脫節？又如何可以不被民進黨塑造的所謂民意牽著鼻子走而自身成功引領島內社會主流民意？這將考驗著鄭麗文的智慧。

