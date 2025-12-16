香港積金局推動減費　5年料節省500億

中評社香港12月16日電／自去年6月開始投入運作的“積金易”，是強積金制度推行以來其中一項重大改革，實際成效也較原來估計高。積金局主席劉麥嘉軒透露，根據現時評估，積金易平台投入運作5年內，已可將行政費降低為20至25點子，總共節省500億元，較原來估算的需時10年大為縮減，節省費用也較估算的300至400億元為高。



大公報報導，積金局致力推動強積金減費，劉麥嘉軒表示，強積金計劃加入積金易的上台工作將於明年3、4月完成。強積金基金在加入積金易之前，其收取的行政費如果高於37點子，在加入平台後須減至37點子。37點子是“積金易”營運首兩年的收費水平，強積金有信心37點子收費水平於下一個財政年度（2026／2027）可以進一步減到30點子以下，減幅超過兩成。舉例，如果“積金易”收費在下一個財政年度減到29點子，估計全部378個強積金基金中，有大約九成327隻要減費。這327隻基金的資產現佔差不多全部（98%）強積金資產。



原先估計“積金易”收費於2024／2025年推出10年內減到20至25點子，總共節省大約300億至400億，現局方有信心可以提前於5年內（即2028／2029年）收費減到20至25點子水平，比原先估計更快達標。局方亦有信心，不用10年時間節省的幅度可以達500億。



全自由行次階段明年修例



除了削減行政費，積金局也會繼續與強積金受託人溝通，落實強積金基金其他收費的5年減費計劃。



積金局明年的工作重點，除了完成積金易平台轉移過渡，並確保平台運作穩妥暢順，亦將落實強積金全自由行、2022／26年度最低／最高入息水平檢討、全面檢討預設投資策略（DIS）、推動減費等。



積金局行政總監鄭恩賜表示，強積金“全自由行”首階段方案早前已獲立法會通過，當局正籌備相關準備工夫，包括優化平台系統，預計可於明年底實施。至於全自由行第二階段方案，由於牽涉強積金條例和僱傭條例的修訂，情況比較複雜，預期政府將於明年開始相關的法例修訂工作，積金局將全力配合。



至於最低／最高入息檢討，鄭恩賜說計劃明年中前完成檢討，並向政府遞交建議。當局在檢討時，會參考就業收入分布、社會經濟環境，以及持份人意見等。



對於平台營運初期有用戶反映遇上問題，劉麥嘉軒說，積金易是全新中央電子平台，用戶需時習慣和熟悉新功能，已要求承辦商增加客戶服務員工數目，相信待用戶熟悉後，投訴將會減少。



今年強積金整體回報16%



強積金投資表現方面，據積金局數據，截至今年9月底，強積金總資產突破1.5萬億元，較5年前增長50%。劉麥嘉軒表示，截至12月8日，今年強積金整體平均淨回報為16%，而6個強積金基金類別全都錄得正回報，當中表現最好為股票基金，平均淨回報達25%，其次為混合資產基金，淨回報有16.3%。若以自強積金制度實施以來計算，上述兩類基金的平均年化淨回報分別為5%及4.5%，表現也是優於其他類型基金。