比亞迪：三年在港交付突破兩萬輛

中評社香港12月16日電／比亞迪香港昨日宣布，在過去三年內，於香港市場累積交付超過兩萬輛比亞迪（BYD）及騰勢（DENZA）品牌新能源車。比亞迪亞太汽車銷售事業部總經理劉學亮在活動上表示，從2022年開始比亞迪就將最受歡迎的電動車車型帶到香港市場。香港因電動車普及率在全球名列前茅，而得到廣泛關注；比亞迪希望把更多的技術和車款引進香港，讓香港再一次引領全球的綠色經濟。



大公報報導，比亞迪昨日舉行“兩萬信賴 感恩同行”活動。劉學亮在活動上表示，2022年比亞迪將最受歡迎的電動車車型帶到香港市場。時至今日，比亞迪在不同的時間都將最好的技術、最好的車型引入香港。



引領全球綠色經濟



劉學亮指出，兩年前比亞迪再次攜手仁孚，將比亞迪旗下的高端豪華品牌騰勢帶入香港市場。在過去一年，比亞迪與廣大合作夥伴，以及在車主支持下，把更多的新能源車交付給香港顧客。比亞迪昨日在香港進行第20000輛新能源車的交付儀式。兩萬輛汽車，兩萬名車主，兩萬個家庭，兩萬份信任，肩付重大責任。



劉學亮認為，香港因電動車的普及，得到全球的關注。比亞迪每次在香港發布新車款時，都吸引到許多海外媒體聚焦香港。比亞迪今次第20000輛電動車交付後，將會是另一個里程碑的開始。比亞迪希望通過在更多技術和車款的投入，涵蓋家庭用車、城市代步、越野SUV及高端新能源車等，以照顧不同生活方式與出行需要，讓香港真正意義通過技術再一次引領全球的綠色經濟。



面向未來，劉學亮表示，品牌會繼續強化售後服務網絡、充電支援、陳列室體驗及車主社群活動，並會與合作夥伴攜手推進香港的可持續交通發展。



構建多品牌梯隊



比亞迪現時採取多品牌策略展，由“比亞迪（BYD）”、“方程豹”、“騰勢”及“仰望”所構建的多品牌梯隊布局。“比亞迪（BYD）”品牌在大眾化市場具領導地位。“方程豹”屬新能源個性化品牌，落實“始於越野 不止越野”的品牌內涵。2024年報指出，“豹5”連續五個月蟬聯新能源硬派越野銷量冠軍。



“騰勢”是新能源豪華科技品牌的領先者，是全球首個覆蓋MPV、SUV和轎車全品類的新能源豪華汽車品牌，而“騰勢D9”連續兩年榮獲MPV全市場年銷量第一。“仰望”屬於百萬級高端新能源汽車品牌，通過多項顛覆性技術的靈活組合，聚焦不同場景需求，打造新能源硬派越野“仰望U8”、純電性能超跑“仰望U9”、新能源旗艦轎車“仰望U7”等多品類高端產品。