丁薛祥會見新加坡副總理顔金勇

12月15日，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在重慶會見新加坡副總理顔金勇，並共同主持中新雙邊合作聯委會第二十一次會議、中新蘇州工業園區聯合協調理事會第二十六次會議、中新天津生態城聯合協調理事會第十七次會議和中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目聯合協調理事會第九次會議。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月16日電／據新華網報導，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥15日在重慶會見新加坡副總理顔金勇，並共同主持中新雙邊合作聯委會第二十一次會議、中新蘇州工業園區聯合協調理事會第二十六次會議、中新天津生態城聯合協調理事會第十七次會議和中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目聯合協調理事會第九次會議。



會見時，丁薛祥表示，中新關係長期穩定發展，得益於兩國領導人戰略引領，秉持正確政治方向。雙方要繼續增進互信，尊重彼此核心利益，確保中新友好關係和互利合作行穩致遠。



顔金勇表示，新方高度重視發展對華關係，堅定奉行一個中國政策，反對“台獨”，願同中方密切各層級交往，推動兩國關係實現更大發展。



丁薛祥同顔金勇共同主持四個雙邊合作機制會議。雙方全面梳理總結中新務實合作進展情況，圍繞高質量共建“一帶一路”、經貿和可持續發展、創新、金融、公共衛生和人文交流等領域合作、國家級雙邊合作項目等議題深入交換意見，明確下階段合作方向和重點。雙方一致同意，深化發展規劃對接，挖掘更多利益契合點和合作增長點；充分用好政策資源，推動重大項目提質升級；培育壯大新質生產力，加快形成標誌性成果；攜手維護多邊貿易體制，更好促進兩國各自發展和本地區繁榮穩定。



會後，丁薛祥和顔金勇共同見證中新合作成果展示，出席中新多式聯運示範項目重慶－中亞、重慶－東南亞國際班列發車儀式，參觀中新互聯互通項目綜合展示廳和重慶市數字化城市運行和治理中心。



袁家軍參加上述活動。