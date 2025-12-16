十年再出發！中新互聯互通項目促合作深化

12月15日，中新多式聯運示範項目重慶—中亞國際班列在重慶魚嘴站等待發車（無人機照片）。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月16日電／據新華網報導，15日，一列裝載化工產品、摩托車零配件等貨物的列車，緩緩駛出重慶魚嘴鐵路貨運站，向南經廣西欽州以鐵海聯運方式前往新加坡；另一條軌道上，一列裝載汽車KD件的國際班列同步發車，向西駛往哈薩克斯坦。這對班列的開通有機銜接了中歐班列和陸海新通道，也見證著中新互聯互通項目十年後的揚帆再出發。



繼中新蘇州工業園、中新天津生態城之後，2015年11月，作為中國和新加坡第三個政府間合作項目，中新互聯互通項目正式啟動。十年間，項目探索形成了33項首創性制度型開放成果，帶動中國西部地區與東盟國家“面對面”合作持續深化。



“我們與新方攜手務實推進創新合作，讓項目成果既服務國家戰略，也帶動區域經濟開放發展。項目成功構建起中國（重慶）與新加坡‘點對點’對接帶動中國西部地區與東盟國家‘面對面’合作的全新格局。”重慶市商務委主任、重慶市中新示範項目管理局局長章勇武說。



十年來，項目成功開辟了“五條通道”——陸海新通道、中新跨境融資通道、中新（重慶）國際互聯網數據專用通道、渝新“空中通道”和人文交流通道。數據顯示，截至今年10月底，陸海新通道已通達127個國家和地區581個港口。



“陸海新通道不僅是物流通道，更是推動區域一體化、數字創新、綠色發展與金融互聯的重要平台。”新加坡數碼發展及新聞部兼衛生部高級政務部長陳傑豪說。



在金融領域，雙方合作構建中新跨境投融資通道，創造多項“第一”；在信息通信領域，中新（重慶）國際互聯網數據專用通道已成為重慶與新加坡之間的“數據高鐵”；在航空產業領域，雙方加密渝新“空中通道”，促進中國西部與東南亞的空中互聯互通……過去十年取得的豐碩成果，成為彼此不可分割的發展紐帶，讓雙方合作之路越走越寬。



重慶德佳肉類科技發展有限公司車間內，一盒盒豬肉罐頭經檢測後被自動打包入庫，啟程銷往新加坡。重慶肉製品成功進入新加坡市場，是中新互聯互通項目合作持續深化的生動縮影。通過中新（重慶）農業合作計劃，重慶菊花、血橙、脆李等農產品成功進入新加坡市場，累計實現貿易額超2.5億元。