日本長崎民眾要求自衛隊限飛“魚鷹”運輸機

這是2023年11月25日在日本沖繩美軍普天間基地駐留的“魚鷹”運輸機。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月16日電／據新華社報導，日本媒體15日報導，日本長崎縣多個民間團體要求陸上自衛隊限飛事故頻發的V－22“魚鷹”運輸機，以保障當地民眾安全。



長崎縣大村市多個民間團體10日向市政府提交請願書，要求防衛省對“魚鷹”運輸機設限，禁止夜間訓練和低空飛行，並且避開住宅區、市中心和醫院等區域。一名民間團體代表說，民眾對“魚鷹”帶來的安全威脅感到憂慮，希望這種擔憂得到關注。



按日本媒體說法，陸上自衛隊今後可能將在長崎縣增加該機型的飛行訓練，當地民眾對此表示不滿。



日本陸上自衛隊今年7月在鄰近長崎的佐賀縣設立新駐地，用於部署“魚鷹”運輸機，引發民眾強烈抗議。



“魚鷹”是美國研製的傾轉旋翼機，發動機及螺旋槳的方向可以改變，既可以像直升機一樣垂直起降，也可以像普通固定翼飛機一樣水平高速飛行。



美軍和日本陸上自衛隊都裝備“魚鷹”運輸機。2000年以來，“魚鷹”運輸機墜毀事故多發，迄今造成逾50名美國軍人死亡。2023年11月，駐日美軍一架“魚鷹”墜海，機上8人全部死亡。據共同社報導，那是“魚鷹”服役以來死亡人數最多的事故。那次事故後，美軍和自衛隊一度停飛全部“魚鷹”。