極右翼當選　智利總統選舉扯動拉美政治格局

12月14日，在智利首都聖地亞哥，智利共和黨候選人何塞·安東尼奧·卡斯特在總統選舉第二輪投票中獲勝後發表講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月16日電／據新華網報導，在14日舉行的智利總統選舉第二輪投票中，極右翼政黨智利共和黨候選人何塞·安東尼奧·卡斯特擊敗左翼執政聯盟候選人珍妮特·哈拉，當選新一屆智利總統。



分析人士指出，卡斯特勝選緣於其競選主張契合選民核心關切，但在智利社會經濟多重困境叠加的背景下，其執政之路充滿挑戰。同時，這一結果也再度印證當前拉美政治格局向右轉的趨勢。



無關“左右”



智利選舉委員會對總統選舉第二輪投票99.33%選票的計票結果顯示，卡斯特與哈拉分獲58.18%與41.82%的選票。



智利聖塞巴斯蒂安大學政治學副教授肯尼思·邦克表示，卡斯特此次勝選緣於其競選主張聚焦社會治安、移民問題與經濟增長這三大選民最關注的議題。



多項民調顯示，社會治安是智利選民的首要關切。競選期間，卡斯特將政策重點放在公共安全領域，他主張通過嚴懲犯罪集團等手段改善治安。他還將移民與治安掛鈎，提出驅逐非法移民、加強邊境管控等措施。



此外，卡斯特獲勝還與右翼陣營的團結以及選民對現政府的失望不無關係。一些智利媒體和分析人士認為，民眾不滿於本屆政府未能兌現其在稅制及養老體系方面的改革承諾，選民“求變心切”，助推卡斯特勝選。



邦克認為，卡斯特對智利政治形勢和選民心態“精準把握”是勝選的關鍵因素，公眾沒有把他單純視為右翼政客，而是“能夠解決問題的政治家”。