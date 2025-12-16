特朗普批歐洲引分歧　馮德萊恩被勸保持沉默

這是2024年10月4日在比利時布魯塞爾拍攝的歐盟委員會大樓。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月16日電／據新華社報導，英國《金融時報》15日報導，美國總統特朗普本月早些時候對歐洲的尖銳批評在歐盟內部引發分歧，一些歐洲國家擔憂強烈回應美方批評可能不利於烏克蘭危機解決。知情人士說，北約秘書長呂特等人勸歐盟委員會主席馮德萊恩保持沉默。



美國在本月初發布的國家安全戰略報告中尖銳批評歐洲盟友，特朗普在隨後的採訪中就移民政策、結束烏克蘭危機等議題繼續對歐洲表達不滿，稱歐洲日漸“衰落”。《金融時報》援引多名歐洲官員的說法報導，美國對歐洲的批評在歐盟委員會內部引起震動，歐洲領導人對如何回應產生分歧。



兩名知情人士告訴《金融時報》記者，呂特等人上周要求馮德萊恩在回應美方時不要批評特朗普。



一名歐盟官員說，歐洲與美國圍繞貿易協議、北約軍費開支以及對烏軍事援助三個議題談判，但某種程度上這三個議題其實是同一個議題，即“讓美國留在歐洲”。



《金融時報》報導，一些歐洲國家領導人認為，美國現階段在推動俄烏和談方面發揮了重要作用，為了讓美國繼續斡旋，歐洲不應讓歐美在防務開支方面的分歧擴大。另有觀點則認為，歐洲以沉默應對美國的批評“令人氣憤”，一些國家的官員甚至在討論如何繞過歐盟委員會與特朗普開展雙邊談判。