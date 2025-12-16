網評：黎智英案的正義判決撕碎新聞自由偽裝

中評社北京12月16日電／網評：黎案的正義判決撕碎新聞自由偽裝



來源：大公文匯網 作者：梁帆（香港青年時事評論員協會成員）



香港特區高等法院15日對黎智英涉嫌危害國家安全案件作出判決，兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪成立。該案歷時156天的審訊，以鐵一般的事實證明了黎智英長期勾結外國勢力、破壞香港繁榮穩定的罪行。



當法庭基於超過35小時的視頻證據、上百篇煽動刊物以及上億的詳實資金往來記錄作出判決後，本港有個別“新聞工作者組織”以及美西方一些政客和媒體，都迫不及待拋出“對香港新聞界已造成不可逆轉傷害”“打壓新聞自由”等陳詞濫調，試圖為這名反中亂港首惡分子披上“言論自由鬥士”外衣。這些論調不僅是對香港司法獨立的粗暴干預，更是對新聞自由精神的褻瀆。



黎罪行鐵證如山 與新聞自由毫無關聯



香港許多年輕人或許不知，黎智英創辦的《蘋果日報》靠販賣“腥膻色”起家、以製造假新聞出名，毫無媒體操守。該報及其他黎智英所辦刊物曾被香港淫褻物品審裁處依法作出100多項判罰，香港社會斥之為“毒蘋果”。



此後，黎智英旗下媒體持續肆意製造社會矛盾、挑撥社會對立，煽動仇恨、美化暴力。2019年“黑暴”期間，“毒果報”多次刊登扭曲事實的報導，鼓吹暴徒為“義士”；2020年更公開呼籲“美國拯救香港”、參與“反中聯盟”會議。更為嚴重的是，黎智英長期為反中亂港分子和“港獨”勢力提供資金支持，並直接策劃、組織、指揮一系列非法活動。



可見，黎智英利用報刊鼓動外國制裁香港特區及中國，其行為已經遠遠超越新聞工作的範疇。如此赤裸裸地危害國家安全，黎本人卻被一些別有用心之徒裝扮成“正直的媒體人”。



筆者認為，言論和新聞自由從來不是絕對，而是有其邊界的。真正的新聞自由應當建立在維護公共秩序及保障他人權利和自由的基礎之上。這在相關國際公約的規定中和世界各國的法律實踐上都是清清楚楚。美國最高法院曾明確表示，當“提倡使用暴力或違法行為”的言論“目的在於煽動或造成即將發生的非法行為”並“很可能造成這樣的行為”時，這些言論不受保護。