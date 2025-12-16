富權：“不副署”既是獨裁也是大罷免2.0版

中評社香港12月16日電／澳門新華澳報16日發表富權文章：“不副署”既是獨裁也是“大罷免2.0版”。以下為文章內容。



台灣地區“立法院”十一月十四日三讀通過《財政劃分法》修正案後，“行政院”認為“確有窒礙難行之處”，向“立法院”提出“覆議案”。但“立法院”的中國國民黨黨團與台灣民眾黨黨團合作，以十二月五日挾議席多數投票表決維持原決議亦即否決了“覆議案”。按照“憲政制度”，賴清德必須在十天內簽署公佈，而卓榮泰也必須同時副署。昨日是最後期限，但卓榮泰卻召開記者會宣布“不副署”，而賴清德也不顧這個“違憲”決定是對已經簽署的自己是“打臉”，宣布支持卓榮泰“不副署、不執行”的決定。這不但是充分暴露了民進黨當局不惜以“違憲”的手法來遂行獨裁的醜惡面目，而且也可能是民進黨在行使毒計，以誘使在野黨提出並通過“倒閣案”，而讓卓榮泰有機會向賴清德提出“解散立法院”的請求，從而透過“立委”重選而拿回“立法院”多數議席，以達成“大罷免，大失敗”所未能達致之目的。



藍白陣營推動“財劃法”修正案的核心背景是台灣地區長期存在的“中央”與地方財政分配失衡的問題。自一九九九年“精省”後，“中央”與地方財政收入比例從60：40擴大至75：25，導致地方財政嚴重依賴“中央”撥款，自主權受限。藍營執政縣市因財政困窘難以有效治理，而綠營則透過控制“中央”財權資源傾斜以鞏固選票。此修正案旨在將財源分配比例調整回65：35，並規定補助款不得低於過去十年的平均水平，每年向縣市多分配約三千三百億元新台幣以保障地方穩定收入。藍白陣營藉此合作對抗綠營，試圖打破民進黨對財政資源的壟斷，並緩解藍營執政縣市的財政困境。



“行政院”質疑修法過程不符民主原則，侵害行政權，而且兩次修法合計使“中央”舉債額超出《公共債務法》百分之十五的上限，大幅增加“中央”財政負擔約五千六百億元，大幅排擠“國防”“外交”及民生政策，因而向“立法院”提出“覆議案”，但仍然被“立法院”否決。這是卓榮泰在就任一年多內，第八度提“覆議案”失敗。此前的七次是《公職人員選舉罷免法》、《“立法院”職權行使法》、《刑法》、《“憲法”訴訟法》、《警察人員人事條例》，及二零二五年“中央政府”總預算案。



此前“覆議案”被否決後，卓榮泰是以呈請“憲法法庭”打“憲法”官司來作“反制”。但一方面“大法官”的法定名額為十五人，二零二四年十月底有七人任滿退職，只剩下八人，賴清德雖然先後兩次提名新任人選，均在“立法院”行使同意權時遭到在野黨封殺；另一方面在藍白陣營主導下，“立法院”於二零二四年十二月二十日通過《“憲法”訴訟法》第三十條修正案，提高“憲法法庭”判決評議及“違憲”判決可決“門檻”，分別規定為至少十人、九人，因而卓榮泰所提之“憲法”官司，即使是能夠開庭審理，也根本無法做出判決，只能是按照“立法院”通過的法律執行。



但今次卓榮泰卻對“財劃法”修正案“硬”了起來。在提請“憲法法庭”仲裁被“卡關”下，就決定採取“不副署”的手法進行“反制”。而且，為了展示其“盡地一鋪”的態度，在必須“副署”期限屆滿前的一天亦即前日的深夜，在其昨日Facebook以“我必將善盡『民主憲政守門人』的職責”為題發文，並發出他的黑白照片，擺明是要與在野陣營“死拼”，並意圖博取中間選民的同情。

