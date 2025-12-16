澳全國降半旗志哀　將加強槍支管理

中評社北京12月16日電／據新華社報導，澳大利亞總理內閣部15日發表聲明說，當天澳全國降半旗，悼念14日悉尼邦迪灘槍擊事件遇難者。15日舉行的澳大利亞國家內閣會議同意採取行動，加強有關槍支管理的法律。



澳總理內閣部的聲明說，根據總理阿爾巴尼斯要求，當天澳大利亞全國降半旗，以悼念14日悉尼邦迪灘槍擊事件遇難者。



阿爾巴尼斯與澳各州、領地領導人15日舉行的國家內閣會議同意採取“強有力、果斷、重點突出”的行動，加強有關槍支管理的法律。阿爾巴尼斯在一份聲明中說，澳各州、領地領導人同意加強全國槍支管理法律。他們已委托各州、領地警察和檢察部門負責人制定相關方案，內容包括：加快建立國家槍支登記册工作；發放槍支執照過程中允許更多使用“犯罪情報”；限制個人持有的槍支數量以及槍支執照和槍支類型；擁有澳大利亞公民身份是獲得槍支執照的條件之一。



據澳大利亞廣播公司15日援引聯合反恐小組一名不願透露姓名的高級官員的話報導說，警方在邦迪灘兩名槍手車內發現一面“伊斯蘭國”旗幟。這名官員說，澳大利亞安全情報組織6年前就已在調查邦迪灘槍擊案兩名槍手之一的納爾維德·阿克拉姆，他與“伊斯蘭國”在悉尼的恐怖分子有密切聯繫。



法國總統馬克龍14日在社交媒體發文說，悉尼邦迪灘槍擊事件遇難者中有一名法國公民。馬克龍在帖文中對這名遇難者表示哀悼。



據以色列媒體14日報導，以外交部證實，在悉尼邦迪灘槍擊事件中，至少有一名以色列人被打死，另一人受傷。



斯洛伐克總統佩列格裡尼15日在社交媒體上表示，一名斯洛伐克女性在悉尼邦迪灘槍擊事件中遇難。



在悉尼邦迪灘14日發生的槍擊事件中，一名叫艾哈邁德的路人潛行至其中一名槍手身後，果斷將其撲倒並強行奪走槍支，艾哈邁德在搏鬥中不幸中彈受傷。新南威爾士州州長克里斯·明斯14日晚在新聞發布會上表示，艾哈邁德是真正的英雄，正是因為他的勇敢，許多人才得以幸存。