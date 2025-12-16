烏稱擊傷俄基洛級潛艇　俄：破壞企圖未得逞

中評社北京12月16日電／據新華社報導，烏克蘭國家安全局15日稱，烏方“首次”使用無人潛航器擊傷俄羅斯海軍一艘636.3型“華沙女人”級（北約稱基洛級）潛艇，導致潛艇爆炸起火並喪失行動能力。俄羅斯黑海艦隊新聞處負責人阿列克謝·魯列夫15日稱，烏克蘭用無人潛航器襲擊新羅西斯克港俄海軍艦艇的企圖未能達到目的。



烏國家安全局在社交媒體發文說，烏國家安全局與海軍對俄羅斯新羅西斯克港實施聯合特種作戰行動，用“潛海嬰”無人潛航器擊中這艘停靠在港口的潛艇。該艇裝備可用於打擊烏克蘭內陸的“口徑”巡航導彈。



烏國家安全局稱，由於烏方“海嬰”無人水面艇先前成功的特戰行動，這艘636.3型潛艇被迫停泊在新羅西斯克港。



俄塔斯社援引魯列夫的話報導，停泊在新羅西斯克港的黑海艦隊水面艦艇、潛艇均未因這次破壞活動而受損，水兵也無人受傷，目前仍在正常執勤。



636.3型柴電潛艇屬基洛級改進型第三代常規潛艇。該型潛艇長73.8米、寬9.9米，航速達20節，最大潛深300米，自持力45天，潛艇乘員52人，潛航排水量4000噸，戰鬥力較之前型號有大幅提高。



新羅西斯克港位於俄南部克拉斯諾達爾邊疆區的黑海東部沿岸，是俄方在黑海關鍵後勤補給設施。