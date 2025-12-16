最終調查結果：尹錫悅為緊急戒嚴做了什麼？

韓國前總統尹錫悅（圖片來源：央視網） 中評社北京12月16日電／據新華社報導，韓國負責調查緊急戒嚴事件的特檢組15日發布最終調查結果，對包括前總統尹錫悅在內的24人提起訴訟，並對尹錫悅發動緊急戒嚴的動機和籌備時間作出認定。2024年12月3日，韓國時任總統尹錫悅發布緊急戒嚴令。今年1月，韓國檢察廳緊急戒嚴特別調查本部以“涉嫌發動內亂”拘留起訴尹錫悅，尹錫悅成為韓國憲政史上首位被起訴的現任總統。調查結果顯示，尹錫悅為實施緊急戒嚴曾進行一系列系統性籌劃。那麼，尹錫悅究竟做了哪些事？



調整總統府選址以便聯繫軍方



自1948年以來，青瓦台一直是韓國歷任總統的官邸和辦公場所。然而尹錫悅2022年5月就任總統後，將辦公地點搬遷至首爾市龍山區國防部大樓的新設總統府。



特檢組公布的調查結果顯示，總統府搬遷後，總統與軍方指揮部同處軍營範圍內，總統及警衛處長的近旁還分布著國防部長和聯合參謀本部長官邸，形成了總統與軍方緊密聯繫的條件。



調查顯示，自2024年3月起，尹錫悅及前國防部長官金龍顯等人多次通過私人會所和官邸晚宴等形式與軍方司令官接觸。在這些接觸中，相關人員引導軍方將當時不利於政府的政治局勢界定為“由親朝鮮左派等勢力引發的國家危機”，並反復強調緊急戒嚴的必要性。



特別檢察官趙垠奭指出，在這一過程中，相關人員持續向軍方傳達尹錫悅“無論國會選舉結果如何都將實施戒嚴”的立場，並圍繞戒嚴的實際可行性和具體方式展開討論。特檢組認為，這一系列接觸在客觀上起到了向軍方灌輸戒嚴正當性認知的作用。