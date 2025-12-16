中國出席聯合國反腐公約第十一屆締約國會議

這是位於紐約的聯合國總部外景（圖片來源：新華社） 中評社北京12月16日電／據新華社報導，12月15日，《聯合國反腐敗公約》第十一屆締約國會議在卡塔爾多哈開幕。中國代表團團長、外交部副部長華春瑩出席開幕式並發言。



華春瑩在發言中表示，中國共產黨和中國政府旗幟鮮明反對腐敗。中國共產黨作為百年大黨長期執政，一條重要經驗就是持之以恒推進全面從嚴治黨，堅定不移開展反腐敗鬥爭。中國反腐敗鬥爭取得歷史性成就，贏得人民衷心擁護和廣泛支持。中國共產黨制定中央八項規定，堅持風腐同查同治，努力鏟除腐敗滋生的土壤和條件。八項規定成為中國共產黨管黨治黨的“金色名片”，其在促進廉潔、公平、誠信等方面的意義和價值日益超越國界。明年中國將擔任亞太經合組織東道主，屆時將舉辦反腐敗系列會議，歡迎各方積極參與，促進交流合作。



華春瑩表示，當今世界面臨各種挑戰，習近平主席提出的全球治理倡議“五個堅持”的核心理念，為反腐敗國際合作提供了有益啟示。要堅持主權平等、國際法治、多邊主義、以人為本、力求實效，忠實善意履行《聯合國反腐敗公約》義務，聚焦追逃追贓，構建快速便捷高效的務實合作渠道，不以任何借口為腐敗犯罪提供“避風港”，推動構建更加公正合理的反腐敗全球治理體系。



《聯合國反腐敗公約》是反腐敗領域最權威、最具影響力的國際條約，現有192個締約國。本屆會議為期5天。中國代表團將全面參與履約審議、技術援助、預防腐敗、資產追回、國際合作等議題討論。