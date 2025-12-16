台灣民情學術研討會在山西太原舉行

活動現場 中評社北京12月16日電（通訊員 王一舟）近日，由全國台聯主辦、山西省台聯承辦的第三十三屆台灣民情學術研討會在山西太原舉行。來自大陸主要對台研究機構、高校和有關方面的90餘位專家學者，圍繞“新形勢下的台灣民情與兩岸關係”這一主題展開深入研討。



開幕式上，全國台聯黨組書記、副會長紀斌表示，黨的二十屆四中全會10月勝利召開，明確了在全面建設社會主義現代化國家新征程上推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業的目標任務，體現了對台工作在強國建設、民族復興進程中的戰略定位，為做好新時代對台工作開辟廣闊空間，提供強勁動力，具有重要指導意義。在全會精神的指引下，我們圍繞“新形勢下的台灣民情與兩岸關係”這一主題舉辦本次研討會，為新征程上做好台灣人民工作出謀劃策，具有十分重要的價值。



紀斌指出，在貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略的實踐中，台灣同胞具有光榮的愛國主義傳統，是反“獨”促統的重要力量。團結台灣同胞、爭取台灣民心，是推進統一的根本動力。深入體察、準確把握台灣民情民心，是做好台灣人民工作的基本前提。我們要明確立場、方向，把民情研究工作放在黨和國家事業全局、對台工作全局中去科學謀劃，為實現民族偉大復興、推進祖國統一進程服務，為推進統一大業注入更為主動的精神力量。



海峽兩岸關係協會副會長仇開明在致辭時充分肯定台灣民情研討會在對台研究領域的品牌特色和引領作用，強調台灣民情研究對於貫徹落實黨中央決策部署、團結台灣同胞、爭取台灣民心具有重要作用。仇開明指出，要貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，團結廣大台灣同胞，推進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊“台獨”挑釁，堅決反對和遏制外部勢力干涉，塑造祖國必然統一大勢，推動台海形勢朝著有利於祖國統一的方向持續演進。當前祖國大陸發展進步成果不斷浮現，中國式現代化穩步推進，我們要堅定戰略自信，保持戰略定力，科學識變應變求變，把握變化的動力態勢，弄清變化的邏輯機理，善用變化的勢能機遇，推動台灣民情研究工作提質增效，更好服務於對台工作和統一事業。