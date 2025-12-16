王仁福在長征警務區的鐵警警史館裡整理自己收藏的老警服。今年59歲的王仁福是蘭州鐵路公安處平川西站派出所長征警務區的一名常駐民警，從警近40年的他在工作之餘收藏了上千件鐵路警察和鐵路的老物件。老警服、徽章標識、老式電話、火車票、信號燈、老鐵軌……一個個具有時代感的老物件見證了中國鐵路以及鐵路公安的發展與變遷。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月16日電／據公安部微信公眾號消息，傾斜基層一線 服務實戰實訓



2025式人民警察制式服裝正式列裝



區分區域和警種實行差異化配發 逐年按需替換99式警服 實現年需經費下降



近日，經黨中央、國務院批准，2025式人民警察制式服裝正式列裝。這是新時代以來人民警察隊伍首次整體換裝。



2025式人民警察制式服裝由公安部組織設計，按照“堅持傳承性、體現時代性、增強科學性、推進體系化”原則，經過方案征集、專家評審、徵求有關部門意見、隊伍試穿、優化完善、列裝報批等流程後列裝。2025式警服是按照1個警服品種對應多個款式、多種面料的“1＋N＋N”的體系化創新思路，在當前99式警服基礎上繼承和發展，保持色調、式樣和標誌服飾不作大的調整，主要對功能、品種、版型、面料進行改進和優化。



款式方面，著重解決現行款式不適應巡邏、跑動、抓捕等大幅度高強度動作的問題；品種方面，減少不常用品種，增加實戰實訓亟需品種；面料方面，強化新材料應用，提高抗皺、耐磨、透氣、保暖等性能，以更好滿足不同地區環境、不同警種部門、不同勤務類型、不同工作場景人民警察的著裝需求。



2025式警服列裝堅持突出基層、傾斜一線、服務實戰，根據不同部門警種、氣候區域、勤務類型、工作場景等實行差異化配發。此次列裝嚴格落實黨政機關帶頭過緊日子要求，通過壓縮首配數量、延長換發周期等方式，確保首發定額和年度換發平均定額經費標準均低於現行標準。同時，此次列裝不搞一次性配發，從今年起，在年度財政預算內逐年按需替換當前99式警服品種。對未換發新式警服的品種，繼續穿用當前警服對應品種，實行“新舊並行”，直至自然淘汰。通過一系列措施，實現2025式警服換發經費標準較現行標準下降，經匡算，年需經費減少2.36%。

