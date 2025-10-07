王滬寧劉兆玄南京會見　共商兩岸經貿合作

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧16日在南京會見兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄一行（中評社 許思悅攝） 中評社南京12月17日電（實習記者 許思悅）中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧16日在南京會見兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄一行。雙方圍繞“十五五”規劃、兩岸經貿合作、兩岸關係和平發展等問題展開交流。



上午9時整，王滬寧抵達南京揚子江國際會議中心，他與參加會見的台灣方面人士親切握手。落座後，王滬寧表示願意聽聽劉兆玄及台灣同胞朋友們對促進兩岸經貿合作、深化兩岸融合發展、推動兩岸關係和平發展的意見。



劉兆玄首先肯定了大陸“十四五”規劃的豐碩成果，他表示，五年來大陸推動“十四五”規劃成績斐然，在新能源、電動車、機器人、5G通信、AI等科技創新各領域脫穎而出，受到國際社會高度關注。因此，各界對大陸“十五五”規劃會更加重視。



劉兆玄進而指出，“十五五”規劃的提出正值國家現代化關鍵時期，會對全球經濟發展及兩岸經貿關係產生很大影響。兩岸企業家峰會特別關注建設現代產業體系、科技自立自強、建立強大國內市場、全面綠色轉型，持續推動兩岸產業合作等重點內容。



劉兆玄表示，由於大陸產業轉型升級，過去一年，兩岸企業家峰會在各地舉辦多場活動，在常州和揚州分別成立“兩岸新能源汽車產業融合發展”以及“兩岸新型顯示器件創新融合發展”兩個示範基地，也推動兩岸青年交流學習，並協助台商解決重大問題。



此次會見在南京揚子江國際會議中心舉行，這裡是兩岸企業家峰會大陸永久會址。2023年兩岸企業家峰會在南京舉行時，王滬寧曾在這裡與劉兆玄一行會晤，共商兩岸融合發展之路。今年年會以“聚焦轉型創新 深化多鏈合作”為主題，圍繞把握“十五五”規劃制定實施的時代機遇，協助台商台企融入新發展格局，深化兩岸產業鏈供應鏈融合發展等議題展開廣泛研討，旨在為兩岸經濟合作注入新動力。

