何立峰會見馬來西亞民主行動黨考察團
2025-12-16 14:18:09
中評社北京12月16日電／據新華網報導，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰15日在京會見由馬來西亞民主行動黨秘書長、政府交通部長陸兆福率領的高級幹部考察團。
何立峰表示，今年以來，習近平主席同安瓦爾總理兩次會晤，引領兩國關係邁上新台階。中方願同馬方堅持高層引領，深化互利合作，加強文明互鑒，推動世界開放包容發展，打造中馬關係新的“黃金50年”。何立峰還介紹了中共二十屆四中全會精神。
陸兆福表示，願同中方加強黨際交往，推動兩國關係不斷發展。
