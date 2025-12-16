最高法發布弘揚核心價值觀典型民事案例

中評社北京12月16日電／據新華社報導，最高人民法院16日發布第四批人民法院大力弘揚社會主義核心價值觀典型民事案例。第四批共5件典型案例涉及家風文明、職場文明、婚戀文明、出行文明等方面。



養育未成年子女是父母的基本義務，是最基本的家庭倫理道德。“梁某宸訴蔣某婚姻家庭糾紛案”中，夫妻離婚後，不與未成年子女共同生活一方放棄繼承、逃避履行撫養義務。審理法院依法支持被撫養人關於確認放棄繼承無效的請求，引導父母自覺履行撫養教育未成年子女職責。



這批案例中有2件涉及職場文明。“張某訴某科技公司締約過失責任糾紛案”中，用人單位向求職勞動者發出錄用通知書，勞動者辭去原工作後又被通知取消錄用，導致勞動者失業。法院認為，用人單位應承擔締約過失責任，賠償勞動者損失2萬元。“吳某訴廣東某食品公司勞動爭議案”中，勞動者在工作期間存在多次性騷擾行為，嚴重違反用人單位規章制度。審理法院認定用人單位解除勞動合同並無不當，駁回勞動者關於支付違法解除勞動合同賠償金的訴訟請求，營造安全文明的職場環境。



借婚姻索取財物為法律所禁止，隱瞞已婚事實通過戀愛關係騙取錢財也為法律所否定。“肖某訴周某不當得利糾紛案”中，周某隱瞞已婚事實與離異的肖某交友、戀愛，雙方間互有轉款，在扣除小額和贈與款項後，周某多收取肖某轉款24萬元。審理法院判決周某返還該款項及利息，依法保護受騙方的合法權益，引導社會樹立正確婚戀觀，促進家庭和諧、社會安定。



有人在出行中，對自身安全未盡必要注意義務，或因自身原因造成人身或者財產損害後，無端向他人追責，既違背法治精神，也不符合安全文明出行要求。“郭某訴某餐飲公司、某商業管理公司健康權糾紛案”中，郭某持續低頭看手機，踩空摔傷，反要求某餐飲公司、某商業管理公司共同賠償醫療費。人民法院駁回郭某全部訴訟請求，向動輒將自身損害歸責於無關他人的不當行為亮明態度。



