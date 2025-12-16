農業農村部加力推動智慧農業發展

中評社北京12月16日電／據新華社報導，記者15日從農業農村部獲悉，近年來，農業農村部採取切實措施，深入實施智慧農業行動，為智慧農業發展按下“加速鍵”。



具體來看，我國智慧農業標準檢測體系日趨完善。農業農村部編制印發《智慧農業標準體系建設指南》，發布實施《農機田間作業感知數據采集規範》等14項標準；遴選認定首個農業農村部智慧農業技術裝備質量檢驗測試中心，填補了智慧農業檢測機構的空白；啟動智慧農業管理成熟度認證和農（牧、漁）場數字化場景認證研究工作，以認證促進產業規範發展。



智慧農業創新能力持續提升。農業農村部充分發揮國家智慧農業創新中心等創新平台作用，加快關鍵核心技術和智能裝備的創新研發。目前，病蟲害多模態識別算法、蛋禽行為與發聲特徵智能識別技術、海洋牧場生態系統健康狀況自動評價模型等104項關鍵技術，以及大田作物表型機器人、精準飼喂裝備與推料機器人等62項整機智能裝備取得突破；遴選發布了大田農機裝備自主作業、大豆智能設計育種等10項智慧農業主推技術。



智慧農業應用場景全鏈拓寬。農業農村部推進農業農村領域“人工智能＋”行動，依托國家智慧農業創新應用項目等，深化拓展一批提質增效的數字化應用場景；推介發布大田智慧農場種植模式（水稻）等16個典型場景案例，涵蓋育種、種養、加工和銷售等各環節。



智慧農業人才隊伍不斷壯大。農業農村部啟動實施農（牧、漁）場智慧賦能計劃，對規模化農業生產主體進行培訓和數字化賦能，助力打造一批智慧農（牧、漁）場；啟動“星鄉村”“星農人”培育工作，通過人才培育、流量支持、產銷銜接等一系列公益措施，扶持培育一批有特色有潛力的鄉村和發展帶頭人。



管理服務數字化轉型加快推進。農業農村部著力整合數據資源，推動建設農業農村系統數據共享、上下協同的大平台，加快重點業務數字化改造，實現業務和數據的橫向打通、縱向貫通，全面提升管理服務效能。