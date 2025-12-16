日本解除北海道·三陸沿海續發地震注意情報

中評社北京12月16日電／據新華社報導，日本氣象廳此前發布的“北海道·三陸沿海續發地震注意情報”16日凌晨到期解除。日本政府稱這並不意味著發生大規模地震可能性已消失，呼籲民眾繼續做好防災準備，包括確認避難場所和避難路線等。



日本青森縣東部海域8日發生7.5級地震，震源深度約54公里，東京亦有震感，日本多地觀測到海嘯。針對此次地震，日本氣象廳和內閣府9日凌晨首次發布“北海道·三陸沿海續發地震注意情報”。