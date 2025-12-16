【
美聯邦調查局懸紅5萬美元徵大學槍擊疑犯線索
http://www.CRNTT.com
2025-12-16 16:38:39
中評社香港12月16日電／美國聯邦調查局懸紅5萬美元，徵集布朗大學槍擊事件疑犯的線索。
當局已發佈通告稱槍手身高約1.77米、體型較為魁梧。聯邦調查局探員仍在校園內工作，記錄彈道軌跡。
香港電台報導，布朗大學所在的普羅維登斯市警方則表示，槍手明確將大學作為襲擊目標。執法部門正在調查槍手是否仍藏身於當地社區，並已加強警力部署，以確保公眾安全。
布朗大學一座教學樓上週六發生槍擊案，至少兩名學生死亡、9名學生受傷。
