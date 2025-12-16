今年前11月全國鐵路發送旅客42.8億人次

中評社香港12月16日電／記者12月16日從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，今年1至11月，全國鐵路發送旅客42.8億人次，同比增長6.6%，創歷史同期新高。



新華社報導，國鐵集團客運部負責人介紹，今年以來，國鐵集團優化旅客列車開行方案，提升站車服務品質，有效保障旅客平安便捷溫馨出行。1至11月，全國鐵路日均安排開行旅客列車11258列、同比增長7.1%。鐵路12306客戶服務中心新增團體票電話受理服務，鐵路12306客戶端（含網站）單筆購票數量上限調至19張，單個鐵路12306賬戶可添加的“乘車人”數量由15人調至30人，較好地滿足了團體旅客集中購票出行需求。



與此同時，鐵路部門加強跨境客運組織，開好中越、中俄、中蒙等國際列車，廣深港高鐵、中老鐵路分別發送跨境旅客2894萬、24.4萬人次，推動跨境遊升溫，有效助力人員交流和商貿往來。



此外，鐵路部門積極推廣計次票、定期票、旅遊計次票等新型票制產品，目前計次票、定期票已覆蓋73條高鐵線路，旅客出行更加靈活便捷、經濟實惠。11月27日起，在全國212個車站陸續推出“一次購買、分段乘坐、15天有效”模式的新版旅遊計次票產品25款，旅客可在指定的發到站範圍內自由選擇2至10段行程，支持“提前預約席位”和“直接刷證乘車”兩種方式進站乘車，旅客坐著火車去旅行更加方便快捷。