澤連斯基：烏美談判中領土問題尤為棘手

中評社北京12月16日電／烏克蘭總統澤連斯基15日表示, 烏美雙方在柏林進行的談判中，領土問題尤為棘手，各方立場仍存分歧。



新華社報導，澤連斯基當天與德國總理默茨共同會見記者時說, 烏美談判面臨的問題非常棘手，尤其在領土問題上，各方立場各異。但重要的是，烏方獲得闡述自身立場的機會，這一問題應得到公平解決。他說，烏美雙方將繼續談判。



澤連斯基補充說，領土要求並非由美方提出、而是美方轉達俄羅斯的目標和要求，烏克蘭也是通過美方轉達自己的觀點。



默茨說，烏克蘭領土問題衹有烏克蘭人民和總統才能回答。他說，歐烏美三方均同意，希望實現維護烏克蘭主權的停火。歐美必須為停火提供實質性的、法律和物質層面的安全保障。美方在柏林提出的保障條件“令人矚目”，“是非常重要的進展”。



默茨說，歐方正推進利用俄羅斯在歐洲凍結資產武裝烏克蘭，稱這將是“一個非常具體和重要的額外安全保障”。



默茨宣佈，15日晚，他與澤連斯基和法國總統馬克龍、英國首相斯塔默、波蘭總理圖斯克、意大利總理梅洛尼、歐洲理事會主席科斯塔、歐盟委員會主席馮德萊恩、北約秘書長呂特等領導人以及美國總統特使威特科夫、美國總統特朗普的女婿庫什納將繼續舉行會談。他希望會談取得進一步進展，並拉近烏美歐之間的距離。



澤連斯基與威特科夫、庫什納以及烏美兩國代表團14日抵達柏林，雙方于14日和15日舉行會談。