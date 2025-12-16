外交部：日方抹黑中國正當國防建設令人不齒

中評社北京12月16日電／據新華網報導，外交部發言人郭嘉昆16日在例行記者會上表示，日方無端指責、惡意抹黑中國正當國防建設，態度惡劣，令人不齒。在和平與安全問題上，中國是世界上紀錄最好的大國，中國國防費的增長合理合法，既是應對安全挑戰、維護國家正當利益的需要，也是為了更好履行大國國際責任和義務。日方作為有嚴重侵略前科的國家，沒有任何資格說三道四。