外交部：日方在要害問題上混淆視聽蒙混過關

中評社北京12月16日電／據新華網報導，外交部發言人郭嘉昆16日在例行記者會上表示，從近期日本一系列表態看，日方仍在要害問題上“擠牙膏”“埋釘子”，企圖混淆視聽、蒙混過關，中方對此堅決反對。



有記者問：12月15日，在日本參議院會議上，日本外相茂木敏充就台灣問題表示，日本政府尊重和理解中華人民共和國政府立場，堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場。日本首相高市早苗表示，關於台灣問題，日方的一貫立場是期待通過對話和平解決。請問中方對此有何評論？



郭嘉昆說，我們注意到日本外相昨天復述了《中日聯合聲明》中關於台灣問題的部分條款。但我們也注意到，日方沒有重申，“日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府”“台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分”等《中日聯合聲明》中相關重要內容。



郭嘉昆指出，我們還注意到，日方在引述《開羅宣言》條款時，僅僅提及中國東北、台灣、澎湖列島，刻意迴避了“日本所竊取於中國之領土”這一重要表述，日方還將《中日聯合聲明》與所謂“舊金山和約”並列，違背既有承諾和國際法原則，企圖翻炒“台灣地位未定論”，干涉中國內政。



“台灣是中國領土不可分割的一部分。如何解決台灣問題，完全是中國自己的事，日本沒有任何資格置喙。我們要再次敦促日方恪守中日四個政治文件精神，切實反思糾錯，撤回高市首相錯誤言論。”郭嘉昆說。