歐洲方面發佈對烏安全保障和經濟支持措施

中評社北京12月16日電／歐洲多國和歐盟領導人15日晚發表聯合聲明稱，美國和歐洲領導人承諾，將在達成協議結束俄烏衝突的背景下，共同為烏克蘭提供強有力的安全保障和經濟復甦支持措施。



新華社報導，這份聯合聲明由德國政府網站發佈，稱烏克蘭領土應由烏克蘭人民決定，前提是建立堅實有效的安全保障機制。



聲明說，美歐領導人承諾的措施包括：持續有力地支持烏克蘭建設武裝力量，使其維持和平時期80萬兵力規模；組建一支歐洲主導的“烏克蘭多國部隊”，在“志願聯盟”框架下由有意願的國家出兵，並得到美國支持，協助烏軍更新換代，確保烏防空安全，並支持烏海防。



這些措施還包括：建立美國主導、國際社會參與的停火監督與核查機制；作出有法律約束力的承諾，在未來發生武裝襲擊時採取措施恢復和平與安全，其中可能包含出動武裝部隊、提供情報和後勤支持、採取經濟和外交行動。



聲明說，美歐領導人還承諾投資烏克蘭“未來繁榮”，並考慮讓俄羅斯補償烏克蘭的必要性，為此已凍結俄羅斯在歐盟的資產；強烈支持烏克蘭加入歐盟。



聲明說，歐洲領導人承諾在接下來數周內加速推進，共同達成並批准持久和平協議；同意繼續加大對俄施壓；強調協議中任何涉及歐盟和北約的條款將分別由其成員國進行討論。



這份聲明由德國總理默茨、法國總統馬克龍、英國首相斯塔默、意大利總理梅洛尼、丹麥首相弗雷澤里克森、芬蘭總統斯圖布、荷蘭首相斯霍夫、挪威首相斯特勒、波蘭總理圖斯克、瑞典首相克里斯特松、歐洲理事會主席科斯塔、歐盟委員會主席馮德萊恩聯合發佈。



美國總統特朗普15日在白宮告訴媒體記者，他當天早些時候同多名歐洲領導人和烏克蘭總統澤連斯基進行了“非常好”的長時間電話會談，但“這（結束衝突）是件艱巨的事情”。