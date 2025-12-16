匈牙利總理：須竭力避免沒收俄羅斯資產

10月23日，匈牙利總理歐爾班在首都布達佩斯舉行的一場集會上講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月16日電／據新華社報導，匈牙利總理歐爾班15日表示，必須竭力避免俄羅斯資產被沒收。若匈牙利反對沒收俄資產的立場不被考慮，匈牙利將向歐盟法院提起訴訟。



歐盟日前已宣布“無限期凍結”俄羅斯在歐盟境內資產，並計劃在18日至19日舉行的歐盟峰會上就如何用俄被凍結資產來支持烏克蘭敲定具體方案。



將提起訴訟



歐爾班15日在接受媒體採訪時說，必須竭力避免俄羅斯資產被沒收。他同時表示，這種可能性“微乎其微”，因為歐盟方面可能會再次修改相關投票規則，就此問題作出決定。



歐盟理事會12日決定，暫時禁止將凍結在歐盟境內的俄羅斯中央銀行資產轉移回俄羅斯。該決定沒有說明期限。而在該決定出台前，歐盟凍結俄資產的制裁措施須每六個月經27個成員國一致同意才能得以續期。



匈牙利和斯洛伐克反對利用俄被凍結資產支持烏克蘭。但歐盟理事會12日的決定意味著這兩國今後無法“一票否決”相關措施。



“這個問題本該全體一致同意才能通過，但不難想象，他們會像上次一樣，在討論過程中宣布無需達成全體一致。”歐爾班在15日的採訪中說，“屆時匈牙利將無力阻止有關決定，我們將不得不考慮如何避免由此引發的後果。”



歐爾班還指出，西方在沒收俄資產問題上並未達成共識，美國對此也持反對態度。他說，若匈牙利反對沒收俄資產的立場不被考慮，匈牙利將向歐盟法院提起訴訟。