澳總理：邦迪灘槍手或受“伊斯蘭國”影響

中評社北京12月16日電／澳大利亞總理阿爾巴尼斯16日表示，製造悉尼邦迪灘槍擊事件的一對父子可能受到“伊斯蘭國”極端思想驅動。



新華社報導，阿爾巴尼斯當天在接受澳大利亞廣播公司採訪時說，從目前掌握的情況看，這起針對猶太人節慶活動的槍擊事件由兩名嫌疑人單獨實施，屬於一起“恐怖主義行為”。相關調查仍在繼續，政府將持續向公眾通報調查進展。



澳大利亞廣播公司15日援引澳聯合反恐小組一名不願透露姓名的高級官員的話報導說，警方在邦迪灘兩名槍手車內發現一面“伊斯蘭國”極端組織旗幟。這名官員說，澳大利亞安全情報組織6年前就已在調查邦迪灘槍擊案兩名槍手之一的納維德·阿克拉姆，他與“伊斯蘭國”在悉尼的恐怖分子有密切聯繫。



對此，阿爾巴尼斯解釋說，澳安全情報組織當年對納維德·阿克拉姆展開過調查，是因他與其他人有關聯，而其中兩名相關人員後被起訴併入獄，但當時未認定納維德·阿克拉姆是重點關注對象。至於他此後是否進一步極端化，還有待調查。



澳大利亞媒體16日援引新南威爾士州警方消息說，製造悉尼邦迪灘槍擊案的兩名嫌疑人——24歲的納維德·阿克拉姆和50歲的賽義德·阿克拉姆——曾于今年11月去過菲律賓，直到案發前數周才回到澳大利亞。警方正在調查他們在菲律賓的具體行蹤和旅行動機。據悉，宣佈效忠“伊斯蘭國”的阿布沙耶夫武裝長期活躍在菲律賓南部。



澳大利亞警方15日通報說，悉尼邦迪灘14日發生的槍擊事件已造成包括1名作案嫌疑人在內的16人死亡、40人受傷。