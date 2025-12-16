【
柬埔寨：泰國軍隊持續炮擊柬境內目標
http://www.CRNTT.com
2025-12-16 16:59:40
中評社北京12月16日電／據新華社報導，柬埔寨國防部發言人馬莉淑潔達16日在新聞發布會上說，從15日午夜到16日早間，泰國軍隊持續炮擊柬埔寨境內多處目標。
柬埔寨內政部16日發布新聞稿說，截至當地時間16日7時，柬平民遇難人數已達15人，受傷人數達76人。衝突造成的流離失所者共計約42.27萬人。
12月7日起，柬泰邊境地區再次爆發激烈衝突。雙方均指責對方“先開火”。
