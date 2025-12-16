首批L3級車型獲批上路　開啟自動駕駛時代

中評社北京12月16日電／據科技日報報導，12月15日，工業和信息化部附條件許可了長安牌和極狐牌兩款L3級自動駕駛車型產品，我國自動駕駛汽車產業正式從“技術驗證”邁向“量產應用”新階段。



L3級自動駕駛的落地，是涵蓋整車、零部件、軟件算法、通信、數據服務等多主體協同的系統性工程。業內人士表示，此次獲批是在社會廣泛關注和高度期待下，主管部門作出的重要安排，將帶動新出行、新保險等衍生業態發展。



何為L3級自動駕駛？即將開展的上路試點意味著什麼？科技日報記者就此採訪了有關專家。



第一問：何為L3級有條件自動駕駛？



目前，我國將駕駛自動化分為0級到5級共6個級別。根據《汽車駕駛自動化分級》標準，L0代表完全由人類駕駛，L1—L2屬於駕駛輔助階段，L3—L5則逐步過渡到有條件自動駕駛、高度自動駕駛，直至完全自動駕駛。



其中，L2到L3是輔助駕駛向自動駕駛的關鍵跨越。工業和信息化部裝備工業發展中心副主任劉法旺介紹，L3對應的是有條件自動駕駛，意味著在特定條件下，駕駛自動化系統可以持續執行轉向、加速、制動等駕駛任務，駕駛員無需持續關注路況，但必須在系統請求時及時接管。



值得注意的是，由於L2及以下屬於駕駛輔助，駕駛責任始終由駕駛員承擔；L3及以上正式進入自動駕駛範疇，駕駛責任可能在駕駛員、製造商和自動駕駛系統供應商等主體之間分配。



中國汽車標準化研究院總工程師孫航認為，此次首批L3級車型獲得准入許可，意味著我國在政策和制度層面首次允許自動駕駛車型以產品形態進入市場，通過准入試點方式探索商業化應用，其本身具有標誌性意義。