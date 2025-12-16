日政府首次調查外國人取用地下水情況

中評社香港12月16日電／共同社報導，日本政府16日發佈消息稱，首次對外國人獲地方政府批准等之後取用地下水的情況實施了全國調查，確認合計為12個地方政府的共49起。用途為生活用水、循環再利用行業、融雪作業、酒類製造等。由於存在對外國人獲取水源地的擔憂，日本政府通過地方政府實施了調查。



調查中未發現地下水枯竭或者居民糾紛。國土交通相金子恭之16日在記者會上透露，為能在全國統一掌握外籍人士和企業使用地下水的實際情況，近期將設立旨在修改相關制度的專家會議。



調查在9～10月實施，日本政府要求47個都道府縣和1741個市區町村對從地下水取用者的姓名、住址等可推定是外國人或者外國企業的例子進行報告，所有地方政府均作出了答覆。



49起例子是從依據各地方政府條例提交的取用許可申請、登記、年度取用量報告等材料中確認的。其中2起是正在為取用地下水而辦理手續。



所有例子均是獲得地方政府批准等之後的妥善利用。內閣官房以“取用者可能會被鎖定”為由未公佈12個地方政府的名稱。



據內閣官房介紹，日本並無以全國為對象的地下水取用登記制度，以條例進行監管市區町村也僅占全體的4成。日本政府為掌握實際情況，將督促地方政府制定條例。