美國防部醞釀重大機構重組　多個司令部或降級

中評社北京12月16日電／據美國方面15日消息，應美國國防部長赫格塞思早先提出的要求，該部高級官員正制訂一項重大機構重組計劃，多個司令部可能降級，四星上將人數將被削減。



央視新聞報導，據5名知情人士披露，重組方案包括降低美軍中央司令部、歐洲司令部和非洲司令部的級別，由名為“國際司令部”的新設部門統一管轄。負責美洲地區軍事行動的南方司令部和北方司令部將重組為“美洲司令部”。



調整後，美軍最主要作戰司令部的數量將從11個減至8個，包括現有的印太司令部、網絡司令部、特種作戰司令部、太空司令部、戰略司令部和運輸司令部，直接向國防部長報告的四星上將人數也將相應減少。



上述知情人士披露，制訂重組計劃的高官們考慮過20多套方案，包括把作戰司令部的總數削減至6個。還有一套方案提出，把中央司令部、歐洲司令部等按地理區域劃設的司令部歸於新設的“作戰司令部”；另外新設“支援司令部”，管轄運輸司令部、太空司令部等其他司令部。其他提議還包括按照作戰領域劃分司令部，包括空中、陸地、海洋、太空和網絡空間。但這一提議除現有的太空司令部外鮮獲軍中其他方面支持。



據披露，這項計劃的一些措施為數十年來美軍高層級最重大的調整，配合特朗普政府從中東和歐洲抽出資源、聚焦於在西半球擴大軍事行動的舉措。



一名國防部高級官員說，重組計劃是應赫格塞思今年早些時候改進部隊指揮和控制方式的要求，由參謀長聯席會議組織制訂。赫格塞思在過去幾個月里一直與參謀長聯席會議主席丹·凱恩就該計劃的制訂保持溝通。預計凱恩最快本周向赫格塞思匯報相關細節。



這名高級官員說，美軍的指揮和控制已出現“退化”，亟需進行全面改革，重組計劃旨在加快決策和應變能力。



赫格塞思團隊在一份聲明中說，不會對“傳聞中的內部討論”或“尚未決定的事項”發表評論，任何對官員們在此問題上存在分歧的暗示都“完全錯誤”。



另據兩名消息人士透露，五角大樓幾乎沒有向美國會透露重組計劃的任何細節，令參眾兩院軍事委員會成員感到不安。