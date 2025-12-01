楊流昌：中評社理性包容　搭建思想橋樑

前海協會秘書長楊流昌（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月25日電（中評社報導組）前海協會秘書長楊流昌日前在香港出席“兩岸智庫媒體的實踐與展望”座談會並致辭。他指出，二十年來，中評社在兩岸新聞輿論場上深耕不輟，在兩岸關係的風雲變幻中堅守立場，堅持理性包容，在媒體格局的深刻變革中勇立潮頭，走出了一條智庫媒體的特色發展之路，搭建了一座跨越海峽的思想橋樑。



為紀念中評社成立20周年，“兩岸智庫媒體的實踐與展望座談會”12月16日在香港舉行，20餘名來自兩岸及港澳的專家學者及傳媒高層與會，就汪道涵與郭偉峰對中評的歷史性貢獻、中評社創立與發展歷程、在兩岸關係中發揮的獨特作用、智庫媒體建設經驗與啟示、中評社未來發展前景等話題進行深入交流探討。



楊流昌表示，今年是中評社成立二十周年。這二十年，是中評社與兩岸關係同頻共振、與民族復興同向同行的二十年，更是以“筆為劍、紙為鋒”，在兩岸新聞輿論場上深耕不輟、砥礪前行的二十年。此次以座談會的形式回望來路、共話未來，既是對二十載奮鬥歷程的鄭重致敬，更是對兩岸智庫媒體使命擔當的深刻踐行。



楊流昌指出，中評社從單一的新聞發佈平台發展為涵蓋通訊社、網站、月刊、出版社、智庫、大數據中心的綜合性媒體矩陣，這背後離不開時代的饋贈，更離不開兩代奠基人的遠見卓識與無私奉獻。在這一特殊時刻，要特別向兩位引領中評事業起航的先輩致以崇高敬意與深切緬懷：一位是前海協會會長汪道涵先生，另一位則是中評社創社社長郭偉峰先生。兩位先輩的遠見與擔當，如同燈塔照亮了中評人前行的道路，他們的精神將永遠銘刻在中評發展史上。



“汪道涵會長是中評事業的奠基人，更是兩岸關係和平發展的先行者。”楊流昌回顧，一九九六年，面對兩岸關係的空前危局，汪老以“化干戈為玉帛”的遠見卓識，積極推動創辦一份以理性溝通兩岸的思想性媒體。他親自為刊物定名《中國評論》，指出這個刊名“氣魄大，能包容港台大陸問題，拓寬受眾廣度”；他明確提出“四不沾靠”的辦社原則，即不沾靠政府、政黨、財團、社團，確保媒體的獨立性與公信力；他擬定“擺事實、講道理、明是非、求共識”的十二字辦刊方針，為中評社確立了理性包容的傳播特質。汪老曾以孫中山先生“要做大事，不要做大官”的名言激勵大家，他說“《中國評論》辦好了就衹有這一個”。正是這份囑託，成為中評人二十多年來的精神座標。

