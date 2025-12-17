繼往開來　中評社舉行20周年慶祝活動

中國評論通訊社20週年慶典（中評社 陳思遠攝） 中評社香港12月17日電（中評社報導組）慶祝中評社成立20周年晚宴16日晚在香港中銀大廈70樓會議廳舉行。來自海峽兩岸和港澳的知名人士、專家學者、傳媒高層及中評同仁60餘人齊聚一堂，共同回顧中評社成立20年來的光輝歷程，並展望中評社的發展機遇與美好前景。



海協會原秘書長楊流昌致辭表示，二十載風雨兼程，二十載歲月如歌。回望中評社的誕生與成長，我們永遠不會忘記尊敬的汪道涵會長給予的深切關懷與遠見指引。我們更要緬懷敬愛的郭偉峰創社社長，二十多年前，正是在他的帶領下，一群懷揣理想的媒體人挺身而出，在創業的艱難與挑戰中披荊斬棘。郭社長的開拓精神與奉獻精神，早已成為中評社最寶貴的財富。



楊流昌向中評社全體同仁致以最崇高的敬意。他說，二十年來，你們將青春與熱血奉獻給了這份熱愛的事業。在採編一線，你們不顧風雨兼程，深入兩岸各地，用筆墨記錄時代變遷，用鏡頭捕捉真實瞬間；在技術崗位，你們日夜鑽研，保障平台穩定運行，推動傳播方式不斷創新；在行政後勤，你們默默付出，為中評發展提供堅實保障。同時，楊流昌也向因故未能到場的徐鷹董事長、周建閩常務副社長、徐超平副社長致以敬意。他強調，正是每一位同仁的不懈努力、同心同德，才鑄就了中評社今日的成就。



楊流昌表示，當前，兩岸關係正處於新的發展階段，面臨著新的機遇與挑戰，這也為中評社提供了更廣闊的舞台。他期許中評繼續堅守“客觀、公正、專業”的辦社理念，傳承汪道涵會長的家國情懷，延續郭偉峰創社社長的開拓精神，以更高的標準要求自己。深化兩岸研究，推出更多有思想、有溫度、有力量的新聞和評論作品；創新傳播模式，讓兩岸聲音傳播得更遠、更廣；搭建交流橋樑，促進兩岸同胞心靈契合，為推動兩岸和平發展、實現民族偉大復興貢獻中評力量。



中國國民黨副主席張榮恭表示，中評社從《中國評論》月刊發展成為全球最大的民營中文通訊社，這一成就離不開創社社長郭偉峰和周建閩、副社長徐超平等人的不懈努力與徐鷹先生的大力支持。他從三個維度肯定了中評的價值；其一，作為智庫媒體，《中國評論》月刊獲大陸學術界重視與肯定，躋身中文社會科學引文索引來源期刊，學術影響力顯著；其二，秉持鮮明的兩岸性，中國評論新聞網關注兩岸關係，與大陸、台灣、香港各界聯繫緊密，目的是為了兩岸和平；其三，懷揣中國心，傳承了中華民族“不獨善其身”的精神。相信中評社未來還有更輝煌的故事。

