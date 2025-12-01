林富男：南台灣政治輿論生態變化值得關注

林富男 中評社高雄12月17日電（作者 林富男）近年台灣政治輿論場出現一項值得注意的轉變，南台灣政治聲音正透過新型態媒體，重新取得議題能見度與影響力。這並非傳統政黨組織的回歸，而是一股由地方意見領袖與自媒體所帶動的結構性變化。近期《南部最大聲》依據 Playboard 公開數據所整理的南部政論 YouTube 頻道分析，正好提供了一個觀察此一現象的重要切入點。



依據該項統計，截至12月16日，多個以南部視角為主的政治評論頻道，其累積觀看數已突破千萬門檻。其中，由陳清茂經營的《爽快清茂》頻道，在南部政論類型中居於前列，累積觀看達7,282萬次，訂閱數16.8萬、影片數 2,150，訂閱規模與內容產出量亦相對穩定。這樣的數據表現，反映的並不只是流量優勢，而是一種長期、持續且具黏著度的政治論述影響力。



從政治結構的角度觀察，陳清茂的崛起並非偶然。他出身高雄縣，長期深耕南台灣，對地方政治生態與社會情緒具有高度敏感度。政治圈內過去稱其為“韓國瑜的五虎將”之一。2018 年高雄市長選舉期間，其在基層動員與議題擴散上的角色，至今仍被視為南部政治動員的重要案例。這段經驗，使他在南台灣政治場域中，逐步建立起實務信用與動員聲望。



2024年大選期間，這種能力再度受到外界關注。當時，柯文哲在中南部被普遍認為缺乏傳統政黨所仰賴的“陸軍型動員體系”，然而，在此結構限制下，陳清茂仍能以個人網絡與社群動員能量，自辦兩場大型造勢活動，首場於高雄岡山舉行2.5萬人，隔週則跨越濁水溪至台中有4.5萬人，參與人數皆達相當規模。此一現象顯示，新型政治影響力已不完全依附於既有政黨機器，而是結合媒體聲量、地方網絡與個人信任關係所形成。



值得一提的是，陳清茂亦被視為柯文哲在南台灣的重要友人。從南部政治文化來看，“朋友關係”往往不僅是私人交情，而是涉及信任、協調與行動默契的政治資本，這也有助於理解其在關鍵時刻所能發揮的實際影響。

