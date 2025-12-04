快評：高虹安連過兩關　綠營政治追殺失敗

中評社快評／新竹市長高虹安助理費案二審判決出爐，台灣高院昨天撤銷原貪污罪，改以“使公務人員登載不實罪”判6月，得易科罰金。隨著貪污罪名撤銷，原先停職的“貪污”法律基礎已不存在，高虹安可以順利復職，也為她參選明年的新竹市長鋪平道路。



此前，高虹安於7月26日挺過罷免案，當天的投票結果顯示，同意罷免票8萬多、不同意罷免票12萬多，同意票未過門檻且不同意票高於同意票，罷免案被否決。高虹安獲得的罷免不同意票數，比起2022年市長選舉的得票數還多。



高虹安被控2020年擔任民眾黨不分區“立委”時虛報助理酬金、加班費，涉嫌詐領助理費，去年7月因涉貪案一審被判刑7年4個月。高虹安案從一開始就被質疑是“政治追殺”、是遭“國家機器”秋後算賬。從一審依貪污罪判有期徒刑7年4個月，到二審改判貪污罪無罪，台灣高院昨天的判決可說是“大逆轉”。



高虹安挺過罷免案，如今又獲撤銷原貪污罪，連過兩關，為自己討回公道，也宣告綠營“政治追殺”失敗。



民眾黨秘書長周榆修表示，判決清楚說明高虹安沒有貪污，民進黨政府已經把台灣搞得四分五裂，應該從這個判決開始停止撕裂台灣、停止用雙標的方式處理自己的政敵，停止用司法追殺的方式再度令台灣陷入混亂。



高虹安將很快重返新竹市長崗位，明年也很有可能競選連任。昨天台灣高院的無罪判決，對高是一大助力。