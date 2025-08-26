王滬寧：民族興國家強　兩岸同胞會更好

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在2025兩岸企業家峰會年會上致辭（中評社 許思悅攝） 中評社南京12月17日電（實習記者 許思悅）2025兩岸企業家峰會年會12月16日在南京開幕。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席開幕式並致辭。王滬寧表示，民族興，國家強，兩岸同胞會更好。中共二十屆四中全會對“十五五”時期發展作出頂層設計和戰略擘畫，必將為推動兩岸經濟合作和共同發展注入新動力。



王滬寧說，習近平總書記強調，實現中華民族偉大復興為兩岸經濟合作開辟廣闊空間，實現中華民族偉大復興需要兩岸同胞共同奮鬥。兩岸同胞都是中國人，兩岸經濟同屬中華民族經濟。



“民族興，國家強，兩岸同胞會更好。”王滬寧指出，我們要把握國家統一、民族復興的歷史大勢，把握兩岸關係發展的正確方向，深化交流合作，促進共同發展，增進親情福祉，攜手開創中華民族更加美好的未來。



王滬寧表示，中共二十屆四中全會對“十五五”時期發展作出頂層設計和戰略擘畫，必將為推動兩岸經濟合作和共同發展注入新動力，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業開辟新前景。希望廣大台胞台企更好為共同壯大中華民族經濟、共同創造中華民族綿長福祉貢獻力量。



王滬寧表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。兩岸同胞要堅持正確二戰史觀，傳承和弘揚偉大民族精神、偉大抗戰精神，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園，堅定推進祖國統一大業。要堅定鑄牢中華民族共同體意識，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，為台海謀和平、為國家謀統一、為民族謀復興。



據悉，本屆峰會年會以“聚焦轉型創新 深化多鏈合作”為主題，兩岸企業家峰會理事會成員、會員及兩岸企業家、專家學者共約800人出席活動。