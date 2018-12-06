郭金龍：兩岸企業家共享機遇　共創未來

兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍在開幕式致辭（中評社 許思悅攝） 中評社南京12月16日電（實習記者 許思悅）2025兩岸企業家峰會年會16日上午在南京開幕，兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍出席開幕式並致辭。郭金龍表示，兩岸工商界是融合發展的先行者、轉型創新的開拓者、民族經濟的振興者，應把握歷史大勢、緊抓發展機遇，用篤行實幹書寫合作新篇，共創民族經濟未來。



郭金龍指出，兩岸企業家峰會是連結兩岸企業界人士、具有重要影響力凝聚力的高端交流合作平台。一年來，峰會始終以習近平總書記致兩岸企業家峰會十周年年會賀信精神為指引，在四個方面開展了工作：一是滿懷信心地推介大陸良好發展環境；二是滿懷真誠地推進兩岸經貿交流和產供鏈合作；三是滿懷熱情地推動各項惠及台胞台企政策落實；四是滿懷深情地做好青年工作，助力台灣青年在大陸追夢築夢圓夢。



郭金龍指出，大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，多年來一直是世界經濟的主要貢獻者，“十五五”規劃聚焦高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，完整產業鏈體系將築牢發展根基，超大規模市場將釋放澎湃動能，新質生產力將催生多元機遇，必將為兩岸優勢互補、融合發展注入強勁動力，為廣大台商台企提供重要契機。



郭金龍表示，兩岸工商界是融合發展的先行者、轉型創新的開拓者、民族經濟的振興者。面對當前國際形勢，兩岸企業家應當深刻認識共同擔負的歷史責任。為踐行這份共同使命，要堅持一個中國原則和“九二共識”，把握歷史大勢、緊抓時代機遇，用篤行實幹書寫合作新篇。



郭金龍提出四點期待：一是期待兩岸企業家攜手秉持大義，共築和平發展根基；二是期待兩岸企業家攜手扎根沃土，共乘融合發展東風；三是期待兩岸企業家攜手深耕大陸，共享中國式現代化機遇；四是期待兩岸企業家攜手產業創新，共創民族經濟未來。



郭金龍最後表示，兩岸企業家峰會將一如既往、精誠合作，秉持峰會宗旨，堅持為兩岸經濟合作和融合發展當好助推器，為台胞台企在大陸投資興業、工作生活當好鋪路石。